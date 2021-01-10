Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Uzun yıllar Medipol Başakşehir'de kariyerini sürdüren ve adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için geçtiğimiz günlerde Fatih Terim, "istiyoruz" açıklaması yapmıştı. Boşnak yıldız için o transfer gerçeği ortaya çıkarken, Fenerbahçe'ye verdiği cevap da belli oldu. İşte tüm detaylar Galatasaray gelişmesi...

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:26 ABONE OL