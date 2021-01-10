10 Ocak 2021, Pazar

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Uzun yıllar Medipol Başakşehir'de kariyerini sürdüren ve adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için geçtiğimiz günlerde Fatih Terim, "istiyoruz" açıklaması yapmıştı. Boşnak yıldız için o transfer gerçeği ortaya çıkarken, Fenerbahçe'ye verdiği cevap da belli oldu. İşte tüm detaylar Galatasaray gelişmesi...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:26
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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Medipol Başakşehir'de uzun yıllardır top koşturan Edin Visca, geçtiğimiz sezon turuncu lacivertlilerde şampiyonluk yaşayarak istikrarlı futbolunu büyük bir başarı ile taçlandırmıştı.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Boşnak futbolcu, Başakşehir'e geldiği günden bu yana transferin gözdelerinden biri halinde gelmiş ve hem yurt için, hem de yurt dışından çeşitli teklifler almıştı.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Bununla beraber, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Visca'nın olası satışı halinde kulübe para kazandırmak istediği biliniyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Edin Visca'nın da Başakşehir'e vefalı davranmak istediği ve kulübüne para kazandırmadan ayrılmak istemediği aktarılıyor.

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Visca'nın cevabı ve Fatih Terim...

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun yarısına geldiğimiz bu günlerde Visca'nın adı yeniden büyüklerle anılmaya başlamış ve Başakşehir yönetimi kendilerine gelecek resmi teklifi beklemeye geçmişti.

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