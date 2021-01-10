10 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakibin, 21 yaşındaki golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:53
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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Süper Lig'de BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bir yandan bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da transfer için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Kanarya, bilindiği üzere ilk olarak dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e imza attırmanın peşinde. İddialara göre Mesut ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Transferde bununla sınırlı kalmayacak Fenerbahçe, Samatta - Cisse - Ademi forvet hattını da değiştirmeyi düşünüyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

İSTENİLEN VERİM ALINAMADI
Samatta'nın yaşadığı ağır sakatlık, Cisse'nin gol yollarında istenileni verememesi, Kemal Ademi'nin beklenen patlamayı yapamaması Fenerbahçe'yi forvet transferine zorladı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Ademi'nin kiralanması için Kayserispor ile görüşen Fenerbahçe'nin, Cisse ile de yollarını ayırmak için görüştüğü belirtiliyor.

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