Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! 1.90'lık golcü...

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakibin, 21 yaşındaki golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 11:53 ABONE OL