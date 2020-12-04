Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

"İŞTE SANA FIRSAT!"

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.