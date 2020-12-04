04 Aralık 2020, Cuma

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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ile özel görüşme gerçekleştirdi. Jose Sosa'nın yerine Mert Hakan'ı oynatmayı planlayan Bulut, istediklerini net bir şekilde ifade etti. İşte görüşmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 12:13
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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası gözler Denizlispor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut da oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Genç teknik adam, Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken Jose Sosa'yı Denizli deplasmanında oynatmayı düşünmüyor.

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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Arjantinli futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş'a görev vereceği öğrenilen Bulut, maç öncesi Mert Hakan'la bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

"İŞTE SANA FIRSAT!"
Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.

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Erol Bulut'tan Mert Hakan ile özel görüşme! Jose Sosa... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

"FUTBOLA AÇIM"
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da "Merak etmeyin hocam. Gayet formdayım ve futbola açım" diyerek Bulut'a başarı sözü verdiği kaydedildi.

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