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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! "Mızıkçı çocuklara benzetiyorum" | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yankıları sürmeye devam ediyor. 4-3 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından Fenerbahçe'deki son durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, yıldız futbolcu Ozan Tufan için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 04.12.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:53
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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum | Son dakika Fenerbahçe haberleri

HAKKI YALÇIN - FİLM PLATOSU!

Bazen bir futbolcuyu elden çıkarıp, karşılığında 4-5 futbolcu transfer etmek "yöneticilik hüneri" sayılır ya, gidenlerin boşluğu gelenlerle dolmadığı zaman kaybedilen puanlar mı sayılır? Vedat Muriç'in Fenerbahçe'deki yokluğu bugün müzayedeye açılsa kaç futbolcu üzerinden işlem görür acaba? Gelen 18 futbolcuyu birbirine katlayıp!

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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Şampiyonluk için müneccim değiliz ama kayıpları işaret ederken sezon sonu gerçeklerini anons etmekle yükümlüyüz. Çünkü gerçekler hayallere küstüğü zaman asla barışmazlar.

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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum | Son dakika Fenerbahçe haberleri

8 puanlık gereksiz kayıplara mahsuben Fenerbahçeli bir arkadaşım "Daha çok maç var" dedi, "Bu kayıplar normal sayılmalı." Bazı fotoğraflar gözümüzün önünden hızla geçip gider ama görmek istediklerimizi yakalayabiliriz. "Şampiyonluk ipi en fazla 2 puan farkla göğüslenir" dedim, "neler kaybettiğinizin farkında mısınız?" "Herkes puan kaybediyor" diye karşılık verince "Doğru" dedim, "Nasılsa topallayan da yol alıyor koşan da." Ama kaç yıldır şampiyonluk özlemiyle lige başlayan bir takımın diğerlerine benzememesi gerektiğini söylemeye gerek duymadım. Çünkü

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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum | Son dakika Fenerbahçe haberleri

En kötü döneminde bile şampiyonluk yarışının içinde durmayı geleneksel hale getiren Galatasaray'a baktım da Rizespor maçından sonra belki yeni başlıyordu yolculuğa. Bir takım sahada kazanacak gücü sergilediği zaman ne uzatma dakikalarından şikayet etmeye gerek kalıyor ne topu taca atmaya.

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Usta yazardan flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Trabzonspor toparlanıyor. Abdullah Avcı'dan sonra futbolcuların ayaklarına kan geldi ve kazanma duygusunun emri geldi bilinçaltına. Yürüyüşe geçen Trabzonspor'a alt katlar yakışmıyordu zaten.

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