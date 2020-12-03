Genç yıldızın hocası açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor"

Süper Lig'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlanırken, flaş bir transfer açıklaması geldi. Genç yıldızın hocası, yaptığı açıklamada oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşamadıklarını ve Galatasaraylı yetkililerin 19 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 19:00 ABONE OL