03 Aralık 2020, Perşembe

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Genç yıldızın hocası açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor"

Süper Lig'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlanırken, flaş bir transfer açıklaması geldi. Genç yıldızın hocası, yaptığı açıklamada oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşamadıklarını ve Galatasaraylı yetkililerin 19 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 19:00
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Genç yıldızın hocası açıkladı! Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor

Süper Lig ekiplerinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hızlandı.

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Genç yıldızın hocası açıkladı! Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor

Başta şampiyonluk mücadelesi veren takımlar Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Genç yıldızın hocası açıkladı! Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor

Takımlar arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

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Genç yıldızın hocası açıkladı! Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Murat Elkatmış'ın için Fenerbahçe ile anlaşamadıklarını ve Galatasaray'ın 19 yaşındaki oyuncuyu takip ettiğini söyledi.

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Genç yıldızın hocası açıkladı! Fenerbahçe ile anlaşamadık Galatasaray izliyor

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTIK"

Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi.

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