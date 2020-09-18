18 Eylül 2020, Cuma

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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de 2. haftada oynanacak Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yeni sezonda Kadıköy'deki ilk maçında Hatay ekibini konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Rize maçında görev yapan 3 ismi kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 10:35
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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

Fenerbahçe'de transferlerin ardından yaşanan kadro zenginliği teknik direktör Erol Bulut'un elini güçlendiriyor.

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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

İlk hafta Rize karşısında 2-1'lik skorla kazanan sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda forma giyip, galibiyette büyük pay sahibi olan Jose Sosa ile Enner Valencia'ya ilk 11 yolu gözüktü.

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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

Hatay karşısında Tolga Ciğerci'nin yerine Arjantinli yıldızın, Ferdi'nin yerine de Valencia'nın görev yapması bekleniyor.

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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

Fanatik'in haberine göre, genç çalıştırıcı bir değişiklik de savunmada yapmayı planlıyor.

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Erol Bulut'tan Hatayspor maçına farklı 11! 3 isim yedeğe çekiliyor

LEMOS İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Bulut'un, geldiğinden bu yana performansıyla bekleneni veremeyen Zanka'nın yerine formayı yeni transfer Mauricio Lemos'a vermeyi düşünüyor.

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