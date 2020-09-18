Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Resmen açıklanmasa da sportif direktör olarak göreve başlayan ve transferde etkili rol oynayan Emre Belözoğlu, daha önce de gündeme alınan ve transferi için uzun uğraşlar verilen yıldız futbolcuyu kadroya katmak için yeniden devreye girdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...