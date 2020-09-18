18 Eylül 2020, Cuma

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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Resmen açıklanmasa da sportif direktör olarak göreve başlayan ve transferde etkili rol oynayan Emre Belözoğlu, daha önce de gündeme alınan ve transferi için uzun uğraşlar verilen yıldız futbolcuyu kadroya katmak için yeniden devreye girdi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:03
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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar aynı yoğunlukta devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Şimdiye kadar 12 futbolcuya imza attıran sarı-lacivertliler, hücum hattına ağırlık verse de defans bölgesini de unutmuyor.

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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Şu anda elde 5 stoper olsa bile Emre Belözoğlu'nun çalışmaları sürüyor.

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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

Burada özel bir isim dikkat çekiyor. Chelsea'nin 5 yıllık sözleşme yaptığı Malang Sarr'da henüz defter kapanmış değil.

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Emre Belözoğlu bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin esas hedefiydi...

CHELSEA'DEN KİRALAMA KARARI...
İngiliz kulübünün 21 yaşındaki stoperi, 2020-21 sezonunda kiralık olarak bir takıma vereceğini resmen açıklaması herkesi heyecanlandırdı.

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