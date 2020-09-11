11 Eylül 2020, Cuma
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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başlıyor... Sezonun açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadrosunu 10 isimle güçlendiren Kanarya, 6 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Rizespor da transfer döneminde Loic Remy gibi flaş isimlere imza attırdı. Peki, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Rize deplasmanına hangi 11'le çıkacak? 45 yaşındaki çalıştırıcı bu bağlamda flaş bir isme 11'de yer vermeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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