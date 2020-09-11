11 Eylül 2020, Cuma

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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başlıyor... Sezonun açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kadrosunu 10 isimle güçlendiren Kanarya, 6 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Rizespor da transfer döneminde Loic Remy gibi flaş isimlere imza attırdı. Peki, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Rize deplasmanına hangi 11'le çıkacak? 45 yaşındaki çalıştırıcı bu bağlamda flaş bir isme 11'de yer vermeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:41
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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de Fenerbahçe, 2020- 2021 sezonunun ilk maçında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler hasrete bu sezon son vermek istiyor.

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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Kanarya, kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi. Şu ana kadar 11 transfer yapılırken, Muriqi dahil aynı sayıda oyuncu ile yollar ayrıldı.

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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Novak ile Mert Hakan sakatlıkları, Zajc ise Genoa'ya transferi nedeniyle Rize kafilesine alınmadı.

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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

Hazırlık maçlarında İstanbulspor ve Antalyaspor'u 4-0, Sivas'ı 1-0 yenen, Karagümrük ve Alanya ile 1-1 berabere kalan ve yenilgi yüzü görmeyene F.Bahçe'de hedef lige de 3 puanla start vermek.

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Erol Bulut'tan flaş tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i

6 LİSANS TAMAM

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı futbolculardan 6'sının lisansını çıkarttı. Caner, Barış, Gökhan, İsmail, Sosa ve Thiam, TFF internet sitesinde yer alan sarılacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

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