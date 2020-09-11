Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, geçtiğimiz aylarda Toulouse'ye başkan olmuştu. Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli takımdan bir isme talip oldu ve görüşmelere başladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri