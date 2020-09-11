11 Eylül 2020, Cuma

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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, geçtiğimiz aylarda Toulouse'ye başkan olmuştu. Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli takımdan bir isme talip oldu ve görüşmelere başladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.09.2020 10:22
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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Lemos, Enner Valencia, Barış Sungur ve İsmail Yüksek, son olarak da Marcel Tisserand ile anlaşmaya varmıştı.

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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Yapılan 12 transfer sonrası kadro iyice genişlerken, gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

Son olarak Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini fesheden sarı-lacivertli ekipte bir oyuncu daha takıma veda etmeye hazırlanıyor.

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Damien Comolli Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Transfer teklifi...

COMOLLI ONU İSTİYOR!

Fenerbahçe'de 1.5 sezon boyunca sportif direktörlük görevini yürüttükten sonra Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a başkan olan Damien Comolli, sarı-lacivertli yıldıza kancayı taktı.

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