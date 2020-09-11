Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarları hüsrana uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon da aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu kapsamda transfer döneminde resmi olarak 10 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştığı iddia edilmişti. F.Bahçe aynı zamanda golcü oyuncusu Vedat Muriqi için ise İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Kosovalı golcünün sarı-lacivertlilerden resmen ayrılmasıyla birlikte Kanarya forvet için 3 aday belirledi. F.Bahçe, taraftarını havaya sokacak bir dünya yıldızına da imza attırmayı planlıyor. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 12:11 ABONE OL