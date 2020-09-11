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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarları hüsrana uğratan Fenerbahçe, gelecek sezon da aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu kapsamda transfer döneminde resmi olarak 10 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştığı iddia edilmişti. F.Bahçe aynı zamanda golcü oyuncusu Vedat Muriqi için ise İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Kosovalı golcünün sarı-lacivertlilerden resmen ayrılmasıyla birlikte Kanarya forvet için 3 aday belirledi. F.Bahçe, taraftarını havaya sokacak bir dünya yıldızına da imza attırmayı planlıyor. İşte o isimler ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 11.09.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 12:11
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Geçtiğimiz 2 yılda taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, sırasıyla ligi 6. ve 7. olarak bitirmişti. Önümüzdeki sezon da bu tabloyu yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

4 Ağustos'ta transfer döneminin başlamasıyla birlikte adeta atağa kalkan Fenerbahçe, bu kapsamda kadrosunu 10 isimle güçlendirmişti.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Jose Sosa, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Son olarak Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvete 3 aday! Biri dünya yıldızı...

Fenerbahçe'de; Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk'un sözleşmeleri de karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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