17 Mayıs 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kulüpler gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırırken, taraftarların da en çok merak ettiği konulardan biri de yeni sezon formaları oldu. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'ın formalarının ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin de yeni sezon formaları belli oldu. İşte bazı takımların 2020-21 sezonunda giyeceği formalar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 11:33
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

İŞTE DEV KULÜPLERİN SIZDIRILAN YENİ SEZON FORMALARI

BARCELONA İÇ SAHA

Barcelona'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma geçmişten izler taşıyor. Bordo Lacivert renklerin arasındaki sarı izler 2000'li yılların başındaki Barcelona formasıyla benzerlikler gösteriyor.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

PSG İÇ SAHA

PSG'nin forması ise klasik Lacivert zemin üzerine kırmızı şerit olarak taraftarların beğenisine sunuldu.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

TOTTENHAM - 2020-2021 İÇ SAHA
Tottenham yeni sezonda klasik beyaz formasını giyecek. Formadaki en büyük özellik ise lacivert detayların daha fazla ön planda olması.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

ATLETİCO MADRİD İÇ SAHA

Atletico Madrid, yeni sezonda klasikleşen kırmızı beyaz çubuklu formasını giyecek.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

INTER DIŞ SAHA

Inter'in iç sahada giydiği lacivert siyah çubuklu formasının yanı sıra deplasmanda giyeceği forma basına sızdırıldı. Grinin tonlarının kullanıldığı formada yatay şeritler dikkat çekiyor.

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