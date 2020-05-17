Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kulüpler gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırırken, taraftarların da en çok merak ettiği konulardan biri de yeni sezon formaları oldu. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'ın formalarının ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin de yeni sezon formaları belli oldu. İşte bazı takımların 2020-21 sezonunda giyeceği formalar...