Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor. Bulut'un hangi isimleri sahaya süreceği merak edilirken, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Ferdi ilk 11'de olacak mı? İşte tüm detaylar...