17 Ekim 2020, Cumartesi

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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor. Bulut'un hangi isimleri sahaya süreceği merak edilirken, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Ferdi ilk 11'de olacak mı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:08
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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

Fenerbahçe, 1 haftalık milli aranın ardından yarın Göztepe deplasmanında oynayacağı maçla lige dönüş yapacak.

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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

Zorlu maç öncesinde hem eksikler nedeniyle hem de geniş kadro yüzünden Erol Bulut'un sahaya süreceği 11 merakla bekleniyor.

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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

SERDAR, SADIK'IN ÖNÜNDE
Karagümrük maçında kırmızı kart gören Lemos cezalı. Onun yokluğunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar formayı kapmak için savaşıyor. Bu rekabette Serdar daha önde.

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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

GÖKHAN GÖNÜL RİSKE EDİLMEYECEK
Ağrıları nedeniyle iki haftadır özel program uygulayan Gökhan Gönül'ün riske edilmeyerek İstanbul'da bırakılacağı öğrenildi.

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Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! İlk 11'de...

SANGARE İLK KEZ...
Yeni transfer Nazım Sangare, yarın ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

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