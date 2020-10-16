16 Ekim 2020, Cuma

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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçeli taraftarların gelecekte kendisinden çok şey beklediği Ömer Faruk Beyaz'ın sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un takımda tutmak istediklerini açıkladığı 17 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan iki teklifin geldiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 11:54
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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe altyapısının son 20 yılda çıkardığı en önemli yetenek olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz yuvadan uçma tehlikesi ile karşı karşıya...

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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Başkan Ali Koç, mayısta sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki yıldız için "Yeni sözleşme imzalayacağız" demişti. Ancak Takvim'de yer alan habere göre Ömer Faruk yapılan teklife şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi.

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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

GELECEK PLANI AVRUPA ÜZERİNE

Hatta genç yıldızın Alman kulüpleri Dortmund ve Leipzig'den de teklif aldığı ve Bundesliga'ya gitmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Ömer Faruk'un bu sezon yapılan transferlerin ardından Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü ve gelecek planlamasını Avrupa'da oynamak üzerine yaptığı ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Beyaz'a iki teklif birden! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Şu anda Juventus ve A Milli Takım'ımızın formasını giyen Merih Demiral'ı da altyapısından yetiştirip kaybeden Fenerbahçe şimdi de Ömer Faruk konusunda benzer bir son yaşayabilir.

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