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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli aranın ardından Süper Lig 5. hafta heyecanıyla devam ediyor... 5. haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Henüz mağlup olmayan Kanarya seriyi sürdürmek isterken, Göztepe de evinde hata yapmak istemiyor. İşte Göztepe-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 14:02
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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu maçı kazanarak ligdeki yenilgisizliğini sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

FENERBAHÇE EN SON 19 YIL ÖNCE KAZANDI
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı.

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