Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Göztepe maçı 11'i

FENERBAHÇE EN SON 19 YIL ÖNCE KAZANDI

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.