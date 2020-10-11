Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Son iki sezondur Avrupa'ya sattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de, bu sezona oldukça formda başlayan yıldız oyuncu için transfer söylentileri çıkmaya başladı. Sarı-Lacivertlilerin Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'de olduğu gibi gelecek sezon bu ismin kulübe kaynak olacağını düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri





