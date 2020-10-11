11 Ekim 2020, Pazar

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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Son iki sezondur Avrupa'ya sattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de, bu sezona oldukça formda başlayan yıldız oyuncu için transfer söylentileri çıkmaya başladı. Sarı-Lacivertlilerin Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'de olduğu gibi gelecek sezon bu ismin kulübe kaynak olacağını düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri


Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:29
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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa'ya yüksek bedellerle sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu.

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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Kanarya, Makedon oyuncusu Eljif Elmas ve Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti.

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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.

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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Kanarya 2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda da Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya gönderdi.

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Fenerbahçe gelecek sezonun kaynağını buldu! Yıldız isim...

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak transferlere kaynak oluşturacak.

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