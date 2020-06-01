01 Haziran 2020, Pazartesi

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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Ligdeki kötü gidişat sonrası Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, gündemine aldığı isimlerden biri de Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tu. Deneyimli çalıştırıcının kulübüyle sözleşmesi sezon sonu biterken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:12
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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Erol Bulut, futbol sevdası yüzünden 37 yaşına kadar yeşil sahalardan kopamadı. Türkiye'de Fenerbahçe, Yunanistan'da da Olympiakos'ta şampiyonluklar yaşadı. Bu iki ülkenin yanı sıra Almanya ve Ukrayna liglerinde de top koşturdu.


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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Futbola olan aşkını teknik direktör olarak sürdürürken önce Yeni Malatyaspor, şimdi de Alanyaspor'daki başarısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Erol Bulut, TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj verdi ve birçok konuya açıklık getirdi.

İşte o açıklamalar...


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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Sizdeki yeteneği ilk kim keşfetti ve sizi bir kulübün kapısından içeri soktu?

Babam… Söylediğim gibi evin önünde her gün futbol oynuyorduk. Babam da futbola çok düşkündü. Beni 5 yaşında yeşil sahalara götürdü. Hiç kimse 5 yaşında bir çocuk için, "Bundan futbolcu olacak" diyemez. Babam tamamen futbolu sevdiğinden dolayı beni bir futbol takımına yazdırdı. Böylece futbola başlamış oldum.

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Erol Bulut'tan çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe...

Tek düşüncem profesyonellikti
Sizinle birlikte futbola başlayan birçok arkadaşınız futbolcu olamadı ama siz bunu başardınız ve bugün de yolunuza başarılı bir teknik adam olarak devam ediyorsunuz. Siz o arkadaşlarınıza göre neleri farklı yaptınız da yeşil sahaların içerisinde her dönem başarılı olarak kalabildiniz?

Şöyle söyleyeyim; futbola başladığım arkadaşlarımla bir seviyeye kadar birlikte geldik. Eyalet karma takımlarına katıldık. O arkadaşlarım arasında benden biraz daha erken millî takıma seçilenler oldu. Benden önde olanlar da vardı genç yaşlarda. Ama 16 yaşına geldiğimizde ben bir adım öne geçtim.

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