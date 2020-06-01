Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Dario Melnjak ve Oğulcan Çağlayan'la ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bal'ın çarpıcı açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:42 ABONE OL