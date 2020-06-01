01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine giren Dario Melnjak ve Oğulcan Çağlayan'la ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bal'ın çarpıcı açıklamaları...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:42
ABONE OL
  • 1
  • 12
Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında yaz transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

  • 2
  • 12
Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakip Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcularını transfer gündeminde ilk sıraya koymuştu.

  • 3
  • 12
Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Rizespor'dan Melnjak ismi ön plana çıkmıştı.

  • 4
  • 12
Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi önümüzdeki sezon kadroda tutmak istemeyen sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesi için arayışlar başlamıştı.

  • 5
  • 12
Çaykur Rizespor'dan Melnjak ve Oğulcan için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yanına bir hücum oyuncusu takviye etmek isteyen Galatasaray, Rizespor'un golcü ismi Oğulcan Çağlayan'a kancayı takmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör