01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Bu sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, liglere verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlamıştı. Sarı-lacivertliler sol bek transferi yapmak isterken, bu transferi ise golcü oyuncuları Vedat Muriç bitiriyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 16:04
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

  • 2
  • 17
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya sol bek arayışına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise 4 tane yıldız oyuncu bulunuyor.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Fenerbahçeli yöneticiler, Hasan Ali'nin ayrılması ihtimaline karşı bu isimlerden ikisini kadroya dahil etmek istiyor.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

L. Moskova'nın 30 yaşındaki sol beki Maciej Rybus'u listenin ilk sırasına çıkaran F.Bahçe, Rus ekibiyle görüşmeleri son aşamaya getirdi.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Yıldız ismin de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör