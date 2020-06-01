Fenerbahçe'de sol bek transferini Vedat Muriç getiriyor! Kupa canavarı...

Bu sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, liglere verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlamıştı. Sarı-lacivertliler sol bek transferi yapmak isterken, bu transferi ise golcü oyuncuları Vedat Muriç bitiriyor. İşte o isim ve detaylar...