03 Ocak 2021, Pazar

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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir seri başlatmak isteyen Fenerbahçe'de 5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 2 yıldız futbolcunun transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 11:33
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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yerinde.

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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Sakat oyuncuların fazlalığı ve corona virüsü vakaları nedeniyle zor günler yaşayan sarı-lacivertlilerde sakatların önemli bir kısmının iyileşmesi ve Covid-19 vakalarının negatife dönmesi sonrası kadro derinliği arttı.

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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Başakşehir galibiyetinin ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı da devirerek zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları da hızlandı.

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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle transfer şampiyonu ilan edilen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı birkaç eklemeyle taraftarına şampiyonluk armağan etmek istiyor.

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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Bu doğrultuda başta stoper bölgesi olmak üzere birçok transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, kanat ve forvet transferlerine de öncelik verdi.

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