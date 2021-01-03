Fenerbahçe'den 2 bomba transfer birden! İmza an meselesi

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir seri başlatmak isteyen Fenerbahçe'de 5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, 2 yıldız futbolcunun transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 11:33 ABONE OL