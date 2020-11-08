Fenerbahçe-Konyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi

İki tane çok güzel gol vardı. Biri Fenerbahçe'nin Pelkas ile attığı, diğeri de Jevtovic'in attığı... Gollerin biri sayıldı, diğeri sayılmadı. Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde top oyuncunun göğsünden (böğrümden) mi yoksa kolundan mı el olarak sayıldı? Yayıncı kuruluş, birkaç yerden gösterdi ama ben seyrederken tatmin olamadım. Bana kola gelmiyor gibi geldi ama bir türlü net görüntüyü alamadık.