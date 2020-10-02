02 Ekim 2020, Cuma

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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında lige iyi başlayan Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direk Erol Bulut 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 02.10.2020 10:00
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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında çıkacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı lacivertli takım, 7 puanla lider durumda olan Karagümrük ile karşılaşacak.

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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Kadrosuna kattığı 15 yeni isimle şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, antrenmanda futbolcuların özverili çalışmalarından dolayı 11'i belirlemekte zorlanıyor.

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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Bulut'un Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktığı 11'de 2 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

İşte Erol Bulut'un Karagümrük karşısında sahaya süreceği muhtemel 11

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Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Altay Bayındır

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