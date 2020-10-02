Erol Bulut son kararını verdi! Fenerbahçe'nin muhtemel Fatih Karagümrük 11'i

Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında çıkacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı lacivertli takım, 7 puanla lider durumda olan Karagümrük ile karşılaşacak.