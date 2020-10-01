01 Ekim 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli takımla resmi sözleşme imzalamasının ardından Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenman yaptı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 20:08
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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler

Geçtiğimiz iki sezon Aytemiz Alanyaspor ile gösterdiği performansla lige damga vuran ve Akdeniz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Papiss Cisse, ilk idmanına çıktı.

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler

İdari menajer Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Senegalli forvet, ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde çalıştı.

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler

İşte Cisse'nin antrenmanından kareler...

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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler
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Fenerbahçe'de Papiss Cisse sahaya indi! İşte antrenmandan kareler
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