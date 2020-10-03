03 Ekim 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Kadrosuna birbirinden değerli oyuncuları katan Fenerbahçe'de, şimdi de takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda 5 isimle yollarını ayırma kararı aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:33
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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 15 yeni futbolcuyu kadrosuna katarak adeta bu dönemin şampiyonu oldu. Ancak 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminin bitmesine 3 gün kala yeni bir mesai başladı. Aslında ilk günden itibaren önce bir futbolcu gönderip daha sonra yeni bir transfer açıklayan sarı-lacivertliler şu anda yoğun biçimde 'gidecekler listesi' için hazırlık yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Hem harcama limitleri hem de düşünülen kanat forvet transferine yer açmak için kısıtlı zamanı kalan Fenerbahçe'de bazı isimlerin hızlıca gönderilmesi amaçlanıyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Milliyet'in haberine göre Erol Bulut'un son olarak Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kadroya almadığı Garry Rodrigues ile Nabil Dirar ilk gözden çıkarılan isimler olarak belirlendi.

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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

SERDAR AZİZ BEKLEYİŞİ
Maaş indirimi konusunda görüşmelerin olduğu Serdar Aziz'in durumu da tartışılıyor. Ayrıca Murat Sağlam ve Allahyar'ın kiraya verilmesi hedefleniyor

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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Allahyar'a bazı Ukrayna takımları talip olmuştu, şu anda görüşmeler sürüyor. Murat Sağlam için de Antalyaspor ihtimali öne çıksa da henüz adım atılmadı.

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