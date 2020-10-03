Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! 5 isim gönderiliyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 15 yeni futbolcuyu kadrosuna katarak adeta bu dönemin şampiyonu oldu. Ancak 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminin bitmesine 3 gün kala yeni bir mesai başladı. Aslında ilk günden itibaren önce bir futbolcu gönderip daha sonra yeni bir transfer açıklayan sarı-lacivertliler şu anda yoğun biçimde 'gidecekler listesi' için hazırlık yapıyor.