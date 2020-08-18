Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda son olarak Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk. Teknik direktör Erol Bulut, Kanarya'nın imza aşamasına getirdiği bir transferi veto etti ve yerine istediği ismi de yönetime bildirdi. İşte detaylar...