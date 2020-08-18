18 Ağustos 2020, Salı

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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Son 2 sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda son olarak Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk. Teknik direktör Erol Bulut, Kanarya'nın imza aşamasına getirdiği bir transferi veto etti ve yerine istediği ismi de yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 14:51
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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği transfer teknik direktör Erol Bulut'tan geri döndü.

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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşıp hasreti dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde bütün planlar bunun üstüne kuruluyor.

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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyonda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ince eleyip sık dokuyor.

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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Yeni sezon öncesi birçok isme imza attırarak transfer şov yapan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak oyunculara çevrildi.

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Erol Bulut o transferi veto etti! Fenerbahçe'de yerine gelecek isim...

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir arayışlarına başlamıştı.

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