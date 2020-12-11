11 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...

Fenerbahçe'nin en formda futbolcuları arasında yer alan Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe idmanında çekilen fotoğrafı sonrasında Cristiano Ronaldo benzetmesi yapıldı. İşte o an ve tepkiler...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:05
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Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...

Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...

Sarı-lacivertli takımda sezonun flaş isimlerinden olan Ozan Tufan, antrenmanın bir bölümünde çekilen fotoğrafıyla gündem oldu.

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Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...

Başarılı orta saha oyuncusunun bir pozisyonda hava topuna yükselirken görüntülenen karesi, Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile kıyaslandı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf ve taraftarlardan gelen bazı yorumlar...

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Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...
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Fenerbahçe antrenmanında çekilen fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu! Ozan Tufan'a Ronaldo benzetmesi...
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