21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler "Ona hayret ediyorum!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Ali Koç'un Terim için söylediği "Sicili bozuk" sözleri Galatasaray cephesinden tepki gördü. Bütün bunlar üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de Ali Koç'a cevap gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da konuyla ilgili flaş sözler kullandı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:28
  • 1
  • 18
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler Ona hayret ediyorum!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray teknik patronu Fatih Terim arasındaki gerginlik sürüyor.

  • 2
  • 18
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler Ona hayret ediyorum!

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 3 maçlık cezayla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor."

  • 3
  • 18
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler Ona hayret ediyorum!

"Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • 4
  • 18
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler Ona hayret ediyorum!

Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın ardından bu sözlere şöyle yanıt vermişti...

  • 5
  • 18
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler Ona hayret ediyorum!

"Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör