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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler "Ona hayret ediyorum!"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Ali Koç'un Terim için söylediği "Sicili bozuk" sözleri Galatasaray cephesinden tepki gördü. Bütün bunlar üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de Ali Koç'a cevap gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da konuyla ilgili flaş sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 00:28 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 00:28
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