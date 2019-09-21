Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a şok sözler "Ona hayret ediyorum!"

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 3 maçlık cezayla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor."