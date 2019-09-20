20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte sezon başı yolların ayrıldığı isimlerin performansı...
Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan takımlarından birisi Fenerbahçe oldu. 13 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 16 isimle ise yollarını ayırdı. Transfer döneminde yaptığı transferlerden memnun olan Ersun Yanal, takımdan gönderilen bazı isimler için ise oldukça üzgün. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen birçok isim gittiği takımlarda adeta vazgeçilmez oldular. İşte Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman olan bazı isimlerin karnesi...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 23:12
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