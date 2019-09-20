20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte sezon başı yolların ayrıldığı isimlerin performansı...

Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan takımlarından birisi Fenerbahçe oldu. 13 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, 16 isimle ise yollarını ayırdı. Transfer döneminde yaptığı transferlerden memnun olan Ersun Yanal, takımdan gönderilen bazı isimler için ise oldukça üzgün. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen birçok isim gittiği takımlarda adeta vazgeçilmez oldular. İşte Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman olan bazı isimlerin karnesi...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 23:12
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte takımdan ayrılanların performansı...

Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, gerek oyunuyla gerekse aldığı skorlarla geçtiğimiz seneyi taraftarlarında unutturdu.

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte takımdan ayrılanların performansı...

Takıma Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Max Kruse, Zanka, Deniz Türüç, Adil Rami, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh ve Yasir Subaşı'nı katan Sarı Kanarya yepyeni bir kadro kurdu.

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte takımdan ayrılanların performansı...

Kadroya kattığı 13 yeni isimle neredeyse sıfırdan bir takım oluşturan Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar yeni transferlerin performansların oldukça memnun durumda.

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte takımdan ayrılanların performansı...

Özellikle Çaykur Rizespor'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç, hem Fenerbahçe'de hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılanlar göz dolduruyor! İşte takımdan ayrılanların performansı...

Sarı-Lacivertliler takıma kattığı isimlerin yanında tam 16 isimle de yollarını ayırdı.

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