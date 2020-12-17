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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu büyük bir çekişmeye sahne olurken, ara transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte takımların takviye yapmak istediği isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu kapsamda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hedefinde genç bir isim var. İşte o futbolcu... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:17
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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, takımlar da yapacakları takviye listesini oluşturmaya başladılar.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Süper Lig'de zirve yarışında olan Beşiktaş ve Fenerbahçe de defans hattını güçlendirmek için harekete geçti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Ligin iki devi, kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüren o ismi istiyor. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; BAE takımlarından Khor Fakkan forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Autonne Kouame, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Sol ayaklı, 1.85'lik Fildişi Sahilli savunmacının Körfez'de tanınırlığının arttığına ve oyuncunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığına değinildi.

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