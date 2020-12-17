Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! İşte hedefteki o isim...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu büyük bir çekişmeye sahne olurken, ara transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte takımların takviye yapmak istediği isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu kapsamda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hedefinde genç bir isim var. İşte o futbolcu... | Son dakika transfer haberleri