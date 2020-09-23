23 Eylül 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'da kiraladığı Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini buldu. Yönetimin 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:42
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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor ile golsüz berabere kalarak Galatasaray derbisi öncesi kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-lacivertliler önceliği forvet transferine verirken, kanat takviyesi için de çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues'in transferi için Olympiakos ile anlaşmaya varan yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun alternatifini Portekiz'de buldu.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

MARTINS LİSTEYE EKLENDİ
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe, kanat transfer adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi.

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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Garry Rodrigues'in yerine geliyor

KULÜBÜYLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün, geçen sezon FC Famalicao takımında kiralık oynayıp Portekiz Ligi'nde 29 maçta 12 gol atıp, 6 asist yapan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

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