19 Haziran 2020, Cuma

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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, açıklamalarda bulundu. İşte Alman yıldızın sözleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 22:05
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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.

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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım.

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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

"BU ADIMI ATMAK ZORUNDA KALDIM"

Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi.

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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

"F.BAHÇE UYMUŞ OLSAYDI..."

Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşulları uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.

Saygılarımla, Max Kruse

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Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Alper Pirşen, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ile ilgili konuştu ve hukuki süreci anlattı. İşte Alper Pirşen'in sözleri...

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