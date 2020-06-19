Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

"BU ADIMI ATMAK ZORUNDA KALDIM"

Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi.

