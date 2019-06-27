27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'da son dakika... Boşnak yıldız, Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertli takıma transfer olacak mı? İşte Visca'nın ilk kez konuştuğu transfer bombası...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 17:42
  • 1
  • 11
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncularından Edin Visca'da son dakika gelişmesi...

  • 2
  • 11
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

  • 3
  • 11
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

UEFA'dan da gelecek karara göre oyuncularla şimdilik el sıkışabilen ve resmi imzaları bekleten Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir'in oyuncuları da göz hapsinde...

  • 4
  • 11
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Bu isimlerden Mahmut Tekdemir, Mert Günok ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra asıl gözde ise Edin Visca...

  • 5
  • 11
Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Müthiş istatistikleriyle sezona damga vuran Edin Visca'nın Fenerbahçe ile ön protokol yaptığı iddia edilmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör