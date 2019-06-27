27 Haziran 2019, Perşembe
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Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri
Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'da son dakika... Boşnak yıldız, Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertli takıma transfer olacak mı? İşte Visca'nın ilk kez konuştuğu transfer bombası...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 17:42
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