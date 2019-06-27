Edin Visca ilk kez konuştu! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak gösterilen ancak sonrasında adı gündemden düşen Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'da son dakika... Boşnak yıldız, Emre Belözoğlu'nun ardından sarı lacivertli takıma transfer olacak mı? İşte Visca'nın ilk kez konuştuğu transfer bombası...