27 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa, Aleksandar Kolarov, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı. Takviye çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldızla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 20:40
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