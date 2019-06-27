27 Haziran 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Transfer dönemime hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa, Aleksandar Kolarov, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı. Takviye çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldızla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 20:40
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Yeni sezonda 20. şampiyonluğunu kazanarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter, Şener Özbayraklı ve Mehmet Topal ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertlilerde gözler takıma katılacak oyunculara çevrildi.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya'nın, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov transferlerini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın ayrılığının ardından bu bölgeye bir takviye yapma kararı daha aldı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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