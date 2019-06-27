27 Haziran 2019, Perşembe
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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı
Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yeni adresi de belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 18:13
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