27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yeni adresi de belli oldu...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 18:13
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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyordu.

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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, yola devam etmek istediği Slovak yıldıza 1+1 yıllık sözleşme teklif etmişti.

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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bu teklifi reddeden Skrtel 2 1 yıllık sözleşmede diretince görüşmeler kopma noktasına geldi.

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Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bu gelişme üzerine menajerine takım bulmasını söyleyen Skrtel'in yeni adresi de netleşmek üzere.

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