Skrtel'den sürpriz karar! İşte yeni takımı

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertlilerde, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yeni adresi de belli oldu...