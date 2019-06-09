09 Haziran 2019, Pazar
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Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Boşnak golcü Edin Dzeko ve Sırp savunmacı Kolarov ile ilgili son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde olduğu öne sürülen iki dünya yıldızıyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar:
Giriş Tarihi: 09.06.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 18:33
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