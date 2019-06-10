10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de öncelik Kruse ve Muriç
Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a teklifini yükselten Fenerbahçe yönetimi, transferdeki diğer gözdesi Max Kruse'den de hala yanıt bekliyor. Bir an önce yolunu çizmek isteyen sarı lacivertliler 'Panzer'e de 'Kararını artık ver' mesajı gönderdi.
Giriş Tarihi: 10.06.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53
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