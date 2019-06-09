09 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
Yeni sezonda en az 10 futbolcusuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin yerlerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Genç yeteneği Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya gönderme planları yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Tolgay Arslan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 13:37
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