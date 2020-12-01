Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! "Ne oldum delisi"

Öncelikle 10 kişiyle Fenerbahçe'yi mağlup eden ve Saracoğlu'nda yıllanmış tarihi de yok eden Beşiktaş'ın hakkını verelim. Bonkör bir yönetime sahip olmayan Sergen Yalçın'ın akıl oyunlarına saygılarımızı sunalım ve Fenerbahçe'nin yenilme şartlarını oluşturan gerçeklere bakalım.