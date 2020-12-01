01 Aralık 2020, Salı

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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! "Ne oldum delisi"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Derbinin yankıları devam ederken, Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, dev derbiyi değerlendirdi. Yalçın yazısında Erol Bulut ile ilgili flaş sözler kullandı. İşte Yalçın'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:44
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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! Ne oldum delisi

Öncelikle 10 kişiyle Fenerbahçe'yi mağlup eden ve Saracoğlu'nda yıllanmış tarihi de yok eden Beşiktaş'ın hakkını verelim. Bonkör bir yönetime sahip olmayan Sergen Yalçın'ın akıl oyunlarına saygılarımızı sunalım ve Fenerbahçe'nin yenilme şartlarını oluşturan gerçeklere bakalım.

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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! Ne oldum delisi

Kimse hakem üzerinden sızlanma edebiyatı yapmasın. Adaletse her pozisyonda adalet, galibiyetse Beşiktaş'a anasının ak sütü gibi helal. Hakemlerin çaldığı düdüklerde ayrıntıya girenler, girdikleri çıkmaz sokakları fark etsin önce. Ya da aynaya baksın.

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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! Ne oldum delisi

Bu yenilginin sebeplerini oluşturanların bir adım öne çıkmaları rica olunur. Erol Bulut, Fenerbahçe'ye macera aramaya geldiyse ateşle oynuyor. Birkaç maç kazanmakla "ne oldum delisi" olanlar için geçmişin afişleri hala duruyor.

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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! Ne oldum delisi

Hiçbir teknik direktöre nasip olmayan bir transfer bonkörlüğünden elde kalanlar buysa Fenerbahçe yine yanlış yolda. Medyadaki "yağcıların" ağzının içine düşenler, kaybettikleri puanların sezon sonunda kaç puan edeceğinin derdine düşsünler!

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Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! Ne oldum delisi

Saracoğlu'nda 3 maçta kaybedilen 8 puandan bahsediyoruz. Sonra da diyoruz ki; "bu statta 9 kişilik Hatayspor'u yenemeyen 10 kişilik Beşiktaş'ı nasıl yensin?"

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