Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

Süper Lig'de 10. hafta maçları bu akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Günün maçlarında Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe ise deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte güncel puan durumu...