30 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

Süper Lig'de 10. hafta maçları bu akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Günün maçlarında Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Göztepe ise deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 21:46
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Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

21- Ankaragücü - 2 Puan

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Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

20 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

19- Denizlispor - 6 Puan

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Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

18- Kayserispor - 8 Puan

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Süper Lig'in 10. haftası tamamlandı! İşte güncel puan durumu...

17- Erzurumspor - 9 Puan

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