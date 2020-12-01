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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! "Bu iş böyle gitmez..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti. Dev derbinin ardından tartışmalar devam ederken, usta gazeteci Hıncal Uluç Sabah Gazetesi'nde Tugay Kaan Numanoğlu ve MHK Başkanı Serdar Tatlı hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 15:04
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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! Bu iş böyle gitmez...

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'yı yürekten kutluyorum.. Türk futbolunda, doğruları ve yanlışlarıyla bir efsane olacak maçı, hasret kaldığımız bir futbol mücadelesini izlediysek, bunu, koltuğunu kaybetme riskini de göze alarak yaptığı hakem atamasıyla, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'ya borçluyuz.

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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! Bu iş böyle gitmez...

Genç, daha önce derbiyi geçin, doğru dürüst bir Süper Lig deneyimi bile olmayan Tugay Kaan Numanoğlu'nu atamak, gerçekten bir yürek işiydi..
Bugüne dek derbilere hep eyyamcı hakemler atanıyor, onlar da maçı sahada değil, kendi kafalarında oynatıyorlardı..

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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! Bu iş böyle gitmez...

Yani..
Seyirciye ve medyaya göre eyyam yaparak!. Tüm yorum haklarını, eyyam yaptıkları takım lehine kullanarak, maçın kaderini değiştiriyorlardı.

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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! Bu iş böyle gitmez...

Ota boka düdük çalarak, maçı durmadan durduruyor ve oyun kurulmasına, sahaya seyre değer futbol konmasına da engel oluyorlardı.
Biliyorlardı ki, ne kadar az futbol olursa, kendilerine eleştiri de o kadar az olacak.

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Hıncal Uluç'un derbi hakemi yorumu! Bu iş böyle gitmez...

Televizyonlarda yayınlanan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya liglerini izleyenler "Bizde niye bu kadar güzel ve heyecanlı maçlar oynanmıyor" diye soruyor, ama cevabını göremiyor, ya da vermiyorlardı.
Çünkü ordaki hakemler "Futbol bir temas oyunudur" ilkesini biliyor, her temasa düdük çalmıyorlardı.

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