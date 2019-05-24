24 Mayıs 2019, Cuma
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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Burada eski futbolcuları Deivid de Souza ve Fabio Luciano aracılığıyla oyuncu takip eden sarı-lacivertliler 3 yıldızı gözüne kestirdi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 24.05.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 11:20
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