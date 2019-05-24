24 Mayıs 2019, Cuma

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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Burada eski futbolcuları Deivid de Souza ve Fabio Luciano aracılığıyla oyuncu takip eden sarı-lacivertliler 3 yıldızı gözüne kestirdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 24.05.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 11:20
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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

Sarı lacivertlilerin eski yıldızları Deivid ve Luciano, 14 Haziran'da başlayacak Copa America'da futbolcu izleyecek.

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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

Fenerbahçe'ye daha önce gençlerle ilgili rapor sunan bu ikilinin Brezilya'daki önemli organizasyonda da takipte olacağı belirtildi.

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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

Bu arada Deivid ve Luciano; Copa America'da forma giyecek Salcedo, Ferreira ve Soteldo içinde yönetime olumlu rapor verdi.

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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

SAUL SALCEDO KİMDİR?

Doğum tarihi: 29.08.1997

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Deivid ve Luciano transferleri bitiriyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızları

Ülkesi: Paraguay

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