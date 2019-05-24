24 Mayıs 2019, Cuma

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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Gelecek sezon için takviye çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, eski yıldızı Emre Belözoğlu'nu kadrosuna kattı. İşte 4 yıl aradan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli futbolcunun transferinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 24.05.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 09:26
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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Sarı-lacivertliler eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Tecrübeli futbolcunun milli aradan sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emre'nin 1 yıl Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var" diyerek transferi doğruladı.

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İşte Emre Belözoğlu transferinin perde arkası!

Emre Belözoğlu'nun 1 yıl Fenerbahçe'de oynayıp jübilesini yaptıktan sonra sarı-lacivertli kulüp bünyesinde görev alması bekleniyor.

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