24 Mayıs 2019, Cuma

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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda yaptığı görüşmeyi açıklarken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği şeklindeki iddialara da değindi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 20:48
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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir,Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

Medipol Başakşehir, bu sonucun ardından 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

İstanbul ekibi, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

Turuncu-Mavililer , 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.

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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...

Maçın ardından başkan Göksel Gümüşdağ birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

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