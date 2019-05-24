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Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nu açıkladı! Fenerbahçe...
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor maçının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'ye transferi konusunda yaptığı görüşmeyi açıklarken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçeceği şeklindeki iddialara da değindi.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 20:48
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