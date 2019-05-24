24 Mayıs 2019, Cuma

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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! "Fenerbahçe'de oynamak isterim"

Transferde harekete geçiren Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcudan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 09:52
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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak isterim

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 2020 kadrosunu oluşturmak için erkenden çalışmalara başladı.

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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak isterim

Sarı-lacivertliler, ilk olarak eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.

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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak isterim

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya'nın adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Allahyar Sayyadmanesh, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Max Kruse, Ze Luis ve Ljubomir Fejsa gibi isimlerle anılıyor.

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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak isterim

Bu doğrultuda çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği yıldız futbolcudan taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

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Yıldız futbolcudan flaş açıklama! Fenerbahçe'de oynamak isterim

Sabah'ın haberine göre, 8 sezondur formasını giydiği Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Edin Visca, sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

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