Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren ve taraftarının gönlünde taht kuran Deivid de Souza, sarı lacivertlileri kızdıracak sözlerde bulunurken Volkan Demirel'in ayrılığından Galatasaray'a kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının açıklamalarından öne çıkanlar...