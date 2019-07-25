25 Temmuz 2019, Perşembe

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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren ve taraftarının gönlünde taht kuran Deivid de Souza, sarı lacivertlileri kızdıracak sözlerde bulunurken Volkan Demirel'in ayrılığından Galatasaray'a kadar çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 12:34
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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza'dan takımlarına son durumuna ve güncel konulara dair değerlendirmeler geldi.

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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

39 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı, ilk olarak Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.

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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

Deivid, Türk kulüplerinin adımlarını UEFA ile yapılan FFP anlaşması kapsamında dikkatli atmalarını gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

"Takımlar, satabilecekleri ve 20-23 yaş arası oyuncuları kadrolarına dahil etmeli. Yoksa zor durumda kalmaları kaçınılmaz."

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Deivid de Souza'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! Galatasaray...

Deivid, şampiyonluk favorisini de şu sözlerle açıkladı:

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