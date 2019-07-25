İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak... Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...