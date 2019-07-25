25 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak... Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 02:26
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