25 Temmuz 2019, Perşembe

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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak... Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 02:26
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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Hertha Berlin ile karşılaşacak...

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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

19.30'da başlayacak karşılaşma D Smart'tan naklen yayınlanacak..

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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

Boluspor ve Bursapor maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren Ersun Yanal, Wolfsburg karşısında as kadroya yer vermişti.

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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Hertha BSC Berlin maçı 11'i;

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İşte Fenerbahçe'nin Hertha Berlin 11'i!

HARUN TEKİN

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