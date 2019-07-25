25 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"

Yazı ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oturdukları mekanda yaşanan bir olayın ardından patladı: "Kimse sizin köleniz değil..."

Giriş Tarihi: 25.07.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 12:49
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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu bir türlü netlik kazanmıyor.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Ersun Yanal'ın sözleşmesinin uzatılmasını istemesine karşın Comolli Demirel'i takımda istemiyor.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Buna rağmen Volkan'ın ismi, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde bulunan takım kadrosundan kaldırılmadı.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! Kimse köleniz değil

Volkan Demirel, ailesiyle birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçirirken bu defa gündeme eşi Zeynep Demirel damga vurdu.

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