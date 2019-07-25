25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel patladı! "Kimse köleniz değil"
Yazı ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oturdukları mekanda yaşanan bir olayın ardından patladı: "Kimse sizin köleniz değil..."
Giriş Tarihi: 25.07.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 12:49
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