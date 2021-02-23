23 Şubat 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını, Avrupa kulüplerinin radarında olan ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı konuşulan genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.02.2021 20:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 20:28
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Sarı-lacivertlilerde takıma katılanların yanı sıra sezon sonu yaşanacak ayrılıklar merak ediliyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Yaz ve kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan ve Avrupa'ya gideceği konuşulan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI

İtalyan basını, Avrupa kulüplerinin peşine düştüğü Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin yeni bir hamle yaptığını ve oyuncuyu kulüpte tutmak için görüşmelerin tekrar başladığını yazdı.

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