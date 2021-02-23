23 Şubat 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını, Avrupa kulüplerinin radarında olan ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı konuşulan genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
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