Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını, Avrupa kulüplerinin radarında olan ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı konuşulan genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 20:28 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 20:28 ABONE OL