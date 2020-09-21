Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmayı planlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yılın transferinin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin beklendiği duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:42 ABONE OL