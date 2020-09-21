21 Eylül 2020, Pazartesi

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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmayı planlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, yılın transferinin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin beklendiği duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:42
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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Atletico Madrid, uzun zamandır süren Luis Suarez hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde. Madrid ekibi, Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Oyuncunun Juventus'a transferinin yatması sonrası Atletico Madrid için bir ümit doğmuş durumda.

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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Mundo Deportivo'nun haberine göre nitekim Atletico Madrid'in, Luis Suarez ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen Barcelona'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor.

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Flaş transfer gelişmesi! Luis Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor

Barcelona ise Suarez'i takımdan göndermek istese de oyuncuyu serbest bırakmaya yanaşmıyor.

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