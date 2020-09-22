Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - YÜREK

Fenerbahçe'nin ikinci maçı. Rakip Hatayspor. Ligin yeni takımı. Çok fazla hücumu, hatta hiç fazla hücumu düşünmüyorlar. Arada pas yapıyorlar. Yani rakip takımı uyutuyorlar. 'Ninni yavrum ninni yavrum, uyutayım seni'. İyi peki ama bunu söylerken sen ne yapıyorsun Fenerbahçe? Hiçbir şey ama hiçbir şey. Ne bir baskı var, ne ikili mücadelelerde bir agresiflik var. Hatayspor derenin suyunu akıtıyor, Fenerbahçe bu derenin mecrasını değiştireceğine, o da akıntıya gidiyor. Yani bu transferleri yapan Fenerbahçe'yi uyuta uyuta 1 puanını alıyor.