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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

Santrfor mevkisi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Samatta'nın ardından bir golcü futbolcuyu daha kadrosuna katma çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim olan Ze Luis ile anlaşmaya varılırken kulübü Porto ile görüşmelere sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 15:41
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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

Samatta transferinin ardından bir hamle daha yapan Fenerbahçe, Ze Luis ile her konuda anlaşma sağlamasına rağmen Porto duvarını aşmaya çalışıyor.

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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

Ze Luis transferi için Porto ile 1+2 yıl kiralama/zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma yapmak için uğraşan Fenerbahçe, masanın üstüne 6 milyon euro koydu ve bu ücreti de 2 yıla yayarak ödemeyi teklif etti.

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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

Fenerbahçe, Porto'yu ikna ederse; Ze Luis bu sezon kiralık olarak sarı-lacivertli takımda forma giyecek ve gelecek sezon da bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'de olacak.

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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

PORTO 8 MİLYON EURO İSTİYOR!
Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık teklifini kabul eden Porto, sarı-lacivertli kulübün 6 milyon euroluk teklifini ise reddetti ve Ze Luis'in zorunlu satın alma opsiyonunu 8 milyon euro olarak belirledi.

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Son dakika transfer haberi: Ze Luis Porto'ya rest çekti! Gitmek istiyorum

ANLAŞMA SAĞLANIRSA BU HAFTA İSTANBUL'DA!
Kiralık görünümlü bonserisli transfer Ze Luis için'in transferi için Porto ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 6 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşırsa golcü futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek.

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